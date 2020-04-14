Психологи посоветовали не испытывать чувство вины за лень на карантине

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Американские и канадские психологи посоветовали не испытывать чувство вины за лень и непродуктивность во время самоизоляции.

Канадский клинический психолог Вивьен Ли отметила, что отказ от привычного образа жизни ещё не означает, что все должны искать новое хобби. Она пояснила, что все люди разные и у каждого свои потребности. К тому же поиск нового увлечения во время стресса может стать дополнительным фактором для волнений.

Многие работают из дома, многие занимаются детьми. Нам недоступны наши обычные способы справляться со всем этим — поход в фитнес-центр или встречи с друзьями, а вокруг стресс и неизвестность. Это нормально — просто прожить день, — процитировали психолога на портале «Газета.ru».

Эксперт по здоровью и продуктивности Мишель Седерберг сообщила, что в стрессовый момент организм вырабатывает кортизол, а этот гормон не всегда сочетается с продуктивностью и желанием творить.

Я думаю, люди сейчас начинают понимать, что на нас навалилось, и, знаете, последнее, о чём я хочу сейчас думать, это изучение иностранного языка, — объяснила эксперт.

Канадский психотерапевт Андреа Садлер отметил, что абсолютно неважно, как человек преодолевает стресс — продуктивно или перед телевизором, главное, чтобы это помогало.

Есть интересное предубеждение, будто более продуктивные люди всё делают правильно, а менее продуктивные — неправильно. Но правил нет, это всё просто связано с тем, как людям проще справляться, — привели слова психотерапевта на портале.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россияне стали чаще обращаться к психиатрам во время пандемии коронавирусной инфекции. Число обращений к специалистам выросло более чем на треть.