Психолог рассказала, как распознать признаки тревожного расстройства

Человек, подверженный стрессу и тревожным состояниям, начинает испытывать внутренний дискомфорт от смены обстановки и может без какой-либо причины накричать на человека, заявила психолог Анастасия Николаева. По её словам, такие люди могут принять какое-либо другое деструктивное и нетипичное для себя решение, пишет «Газета.Ru».

В состоянии тревожности мы можем неосознанно совершать какие-либо повторяющиеся действия. Это может быть непроизвольное щёлканье ручки, стучание пальцами по столу или что-то другое, — продолжила Николаева.

Помимо этого, тревожные люди подвержены навязчивым мыслям. Психолог пояснила: такие пациенты зацикливаются на негативе, который может проявляться вне зависимости от обстановки и внешних факторов.

Ранее психиатр Виктория Жаденова рассказала, что причинами возникновения тревожности у людей могут стать социальные сети, проблемы со сном, перфекционизм и гиперконтроль, неправильное питание и злоупотребление тонизирующими напитками.