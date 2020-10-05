Психолог назвал самые распространённые фобии россиян

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Психолог Сергей Ланг перечислил самые частые фобии, которые встречаются у россиян.

По его словам, первое место занимает страх одиночества, особенно среди женщин.

Страх остаться в одиночестве, не родить ребенка, не иметь рядом с собой любимого человека — является одной из самых распространенных фобий, которая мешает качеству жизни, — сообщил он.

Специалист отметил, что за последние годы вырос приток одиноких женщин, потерявших веру в себя и концентрирующих внимание на том, что время уходит.

Второе место занимает страх потери работы, который обострился во время пандемии коронавируса. Люди бояться, что их сократят. Ланг считает, что эта фобия оказывает негативное влияние на здоровье, а также приводит к падению работоспособности, из-за чего человек, выполняя свою работу, начинает свершать порой нелепые ошибки.

Замыкает тройку лидеров аэрофобия. По мнению психолога, это связано с большим числом сообщений об авиапроисшествиях.

Это происходит из-за того, что часто сообщают о случившихся авиакатастрофах, и это откладывается в сознании людей. Психика человека устроена так, что мы любую проблему проецируем на себя. Все это изматывает человека и мешает ему комфортно жить, — подчеркнул он.

Ланг объяснил, что боящемуся летать человеку, прежде чем сесть в самолёт, необходимо думать не о том, что лайнер может упасть, а о том, что он долетит до места назначения, где путешественника ждёт отдых.

Чтобы побороть фобии психолог посоветовал чаще сталкиваться ними лицом к лицу, делая через силу то, что вызывает страх. Он отметил, что человеческий организм устроен так, что люди привыкают к обстановке, и это связано со всеми сферами жизни, передаёт радио Sputnik.

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