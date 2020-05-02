Проценко: тяжелое течение COVID-19 не так сильно зависит от возраста

https://static.news.ru/photo/f5912ee6-8c5e-11ea-b7fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Процент людей, у которых коронавирус проходит тяжелее меньше зависит от возраста. Об этом сообщил главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Процент пациентов с тяжёлым течением меньше зависит от возраста. У нас в отделении реанимации есть и молодые пациенты, и эти молодые пациенты попадают на искусственную вентиляцию легких, и эти молодые пациенты, умирают, к сожалению, — рассказал он

В фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 4» на телеканале «Россия 1» Проценко пояснил, что самому молодому пациенту, который был на ИВЛ, 24 года, он был успешно отлучен.

При этом самым молодым заболевшим коронавирусной инфекцией, которого не удалось спасти, оказался 36-летний мужчина.

Он добавил, что 9-10% от находящихся в больнице — это пациенты, которые находятся в отделении реанимации, а каждый второй из них — подключён к ИВЛ.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что проверить человека на коронавирус без подтверждения ведомства в России могут семь лабораторий.