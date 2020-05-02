Попова назвала число лабораторий COVID-19 с высокой точностью тестирования

https://static.news.ru/photo/8cbb94bc-8c5c-11ea-8904-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Проверить человека на коронавирус без подтверждения Роспотребнадзора в России могут семь лабораторий. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

У них процент точных результатов от 92 до 98, это достаточно много. Как только лаборатория показывает, что она работает без ошибок и без сбоев, ей больше ничего не нужно подтверждать, — заявила Попова в интервью на телеканале «Россия 1».

Она подчеркнула, что есть лаборатории, в которых число точных результатов достигает только 30-40%. С ними Роспотребнадзор проводит работу.

Анна Попова также заявила, что до марта в России не было коронавирусной инфекции. Она отметила, что располагает доказательствами своих слов, а мнение некоторых людей, что они переболели коронавирусом в январе-феврале является ошибочным.

NEWS.ru писал, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» создаст биологически безопасных мышей, на которых будут испытывать вакцину от коронавируса. Оказалось, что обычные грызуны не чувствительны к коронавирусу.