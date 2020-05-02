Попова привела доказательства отсутствия COVID-19 в РФ до марта 2020 года

https://static.news.ru/photo/e01c0e66-8c57-11ea-a400-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный санитарный врач РФ Анна Попова распологает доказательствами того, что до марта в стране не было коронавирусной инфекции. Поэтому, по её словам, убеждение многих людей, что они переболели COVID-19 в январе-феврале, ошибочно, считает глава ведомства.

Это абсолютно доподлинно на сегодня уже доказано тем, что иммунитет у наших сограждан есть у очень небольшой доли от всей популяции, — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Попова отметила, что процесс выздоровления пациентов с коронавирусом занимает длительное время, поэтому их число в стране растёт медленно.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 3,3 млн человек по всему миру, более 238 тысяч скончались, более миллиона человек выздоровели.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 124 054 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 222 человека скончались . За последние сутки подтверждено 9 623 новых случая заражения COVID-19. В Москве диагноз поставлен 62 658 заболевшим, 695 человек умерло.

Считается, что нулевым пациентом с COVID-19 в Москве был молодой человек, вернувшийся из Италии 29 февраля. Заболевание у него протекало без осложнений, писал NEWS.ru.