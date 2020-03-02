https://static.news.ru/photo/5ec44284-5c78-11ea-af5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: National Institute Of Allergy An/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подозрение на коронавирус нового типа подтвердили у гражданина РФ, который в конце февраля вернулся из Италии. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили представители оперативного штаба.

Подчёркивается, что болезнь у россиянина протекает в лёгкой форме. Состояние мужчины на данный момент оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время все лица, с которыми общался заболевший гражданин России, находятся под наблюдением медицинских специалистов, проводится лабораторное обследование, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что прибывших в Россию из Италии пассажиров рейса Милан — Москва отправили на домашний карантин. В настоящее время они не могут покидать свои дома из-за подозрения на коронавирус. Об этом журналистам 2 марта рассказала пассажирка рейса, москвичка Влада Яковлева.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 2 марта она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 3 тысяч заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения признала эффективность принимаемых в РФ мер по борьбе с коронавирусом.