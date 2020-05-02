Попова заявила о создании мышей-мутантов для испытания вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ee6afb5c-8c58-11ea-a32c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил к созданию биологически безопасных мышей для испытания вакцины от коронавируса. Обычные животные, как оказалось, не чувствительны к возбудителю.

Оказалось, что обычные мыши к сегодняшнему вирусу не чувствительны. Они не дают развития клиники, и, соответственно, мы не можем понять, будет помогать лекарство или вакцина. Поэтому создают специальных мышей, которых изменяют должным образом, и которые начинают реагировать так же, как человек, — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Попова высказала мнение, что до середины лета в России не появится вакцина от коронавируса. По её словам, в настоящее время компания «Вектор» работает над шестью вакцинами, ещё три вакцины разрабатываются другими лабораториями.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 3,3 млн человек по всему миру, более 238 тысяч скончались, более миллиона человек выздоровели.