Наука

Попова заявила о создании мышей-мутантов для испытания вакцины от COVID-19

12:38, 02 мая 2020
Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил к созданию биологически безопасных мышей для испытания вакцины от коронавируса. Обычные животные, как оказалось, не чувствительны к возбудителю.

Оказалось, что обычные мыши к сегодняшнему вирусу не чувствительны. Они не дают развития клиники, и, соответственно, мы не можем понять, будет помогать лекарство или вакцина. Поэтому создают специальных мышей, которых изменяют должным образом, и которые начинают реагировать так же, как человек, — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Попова высказала мнение, что до середины лета в России не появится вакцина от коронавируса. По её словам, в настоящее время компания «Вектор» работает над шестью вакцинами, ещё три вакцины разрабатываются другими лабораториями.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 3,3 млн человек по всему миру, более 238 тысяч скончались, более миллиона человек выздоровели.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 124 054 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 222 человека скончались. За последние сутки подтверждено 9 623 новых случая заражения COVID-19. В Москве диагноз поставлен 62 658 заболевшим, 695 человек умерло, писал NEWS.ru.

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