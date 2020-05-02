Попова заявила о создании мышей-мутантов для испытания вакцины от COVID-19

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил к созданию биологически безопасных мышей для испытания вакцины от коронавируса. Обычные животные, как оказалось, не чувствительны к возбудителю.
Оказалось, что обычные мыши к сегодняшнему вирусу не чувствительны. Они не дают развития клиники, и, соответственно, мы не можем понять, будет помогать лекарство или вакцина. Поэтому создают специальных мышей, которых изменяют должным образом, и которые начинают реагировать так же, как человек, — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее Попова высказала мнение, что до середины лета в России не появится вакцина от коронавируса. По её словам, в настоящее время компания «Вектор» работает над шестью вакцинами, ещё три вакцины разрабатываются другими лабораториями.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 3,3 млн человек по всему миру, более 238 тысяч скончались, более миллиона человек выздоровели.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 124 054 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 222 человека
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