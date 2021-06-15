Проценко сообщил об уменьшении инкубационного периода коронавируса

https://static.news.ru/photo/a4a3aac0-ce36-11eb-8486-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач ГКБ № 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко заявил, что инкубационный период коронавируса сократился до 4-5 дней. В интервью RT он отметил, что при этом клиническая картина серьёзно не поменялась.

Проценко прокомментировал взрыв заболеваемости смертоносной инфекцией в России. По его мнению, сложно утверждать, что он связан с индийским штаммом. Также главврач подчеркнул важность обязательной вакцинации.

Это единственный выход из создавшейся ситуации пандемии и вопрос, как она регулироваться должна, — указал Проценко.

Ранее стало известно, что Денис Проценко рассказал, когда могут делать прививку люди, перенёсшие коронавирус. Он отметил, что вакцинироваться им следует примерно через девять месяцев, которые длится иммунитет после болезни.