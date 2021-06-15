Проценко рассказал о сроках вакцинации для переболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/a5b9fcb4-ce10-11eb-98dc-96000091f725_660.jpg Денис Проценко Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Главный врач ГКБ № 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко рассказал, когда могут делать прививку люди, перенёсшие коронавирус. В интервью RT Россия он отметил, что вакцинироваться им следует примерно через девять месяцев, которые длится иммунитет после болезни.

Сейчас есть понимание, не точная уверенность, а понимание, что это как минимум девять месяцев. Накопили данные, и, может, окажется, что это не девять месяцев, а год. Мы пока не понимаем, насколько длительный будет иммунный ответ после вакцинации, а не после болезни, поэтому вокруг этих девяти месяцев сейчас крутится, — отметил врач.

Он добавил, что пока за полтора года пандемии удалось выяснить, что около девяти месяцев действует приобретённый иммунитет после болезни. В ближайшие полгода станет известным и срок действия иммунного ответа на вакцину.

Ранее стало известно, что нарушения гражданами противоэпидемических мероприятий способствовали росту заболеваемости и приходу третьей волны коронавируса. Об этом заявил врач Денис Проценко. По его мнению, через две-три недели рост заболеваемости дойдёт до регионов.