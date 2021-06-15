Главный врач Коммунарки заявил о приходе третьей волны COVID-19

https://static.news.ru/photo/2554c4ee-ce03-11eb-9f1c-96000091f725_660.jpg Денис Проценко Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Нарушения гражданами противоэпидемических мероприятий способствовали росту заболеваемости и приходу третьей волны коронавируса. Об этом заявил главный врач ГКБ № 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы».

Мы действительно расслабились: «фееричное» отношение к маскам, социальная дистанция — всё то, что делалось целый год, <...> — всё это по совокупности дало вот этот взрыв заболеваемости, назовём это «третья волна», — считает Проценко.

По его мнению, через две-три недели рост заболеваемости дойдёт до регионов.

Главврач Коммунарки также сообщил, что в поcледнее время основную часть гоcпитализированных пациентов составляют пожилые люди, а также люди с сахарным диабетом и избыточной массой тела. При этом популяционный иммунитет в cтолице не достигает 50%. Для уcпешной коллективной устойчивости необходимо, чтобы он был не мeнее 60%.

Ранее Денис Проценко рассказал о разработке способа определения COVID-19 по кашлю. По его словам, на сегодняшний день существует несколько стартапов, в одном из которых участвует и больница № 40 в Коммунарке.