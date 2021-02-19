Проценко рассказал о разработке способа определения COVID-19 по кашлю

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Никто из пациентов, оказавшихся в больнице с повторным заражением COVID-19, не попадал в реанимацию, у всех наблюдалось состояние средней тяжести. Об этом рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

В эфире телеканала «Россия-1» Проценко рассказал, что случаи повторного заражения коронавирусом единичны. По мнению врача, не исключено, что они протекают легко и пациенты не госпитализируются. Те пациенты, которые попадали повторно,...