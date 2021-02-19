Проценко рассказал о разработке способа определения COVID-19 по кашлю

https://static.news.ru/photo/b475faea-745d-11ea-9803-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Способы определения коронавируса по кашлю разрабатывают в настоящее время несколько групп исследователей. Об этом рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
В эфире телеканала «Россия-1» Проценко сообщил, что на сегодняшний день существует несколько стартапов.
В одном из таких проектов участвует и наша больница, потому что, как вы понимаете, у нас достаточно большая база данных кашля наших пациентов, которых мы записываем, — рассказал врач.
В рамках исследования характер кашля сопоставляют с лабораторными данными и результатами компьютерной томографии, после чего стараются установить связь.
В середине января 2021 года Сбер представил тестовую версию приложения для определения COVID-19 по голосу, дыханию и кашлю. Пользователю для оценки состояния необходимо выбрать имеющиеся симптомы из предложенных вариантов, а затем записать голос и дыхание, а также покашлять в микрофон.
Ранее NEWS.ru писал, что Денис Проценко рассказал о состоянии повторно заболевших COVID-19 пациентов