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Проценко рассказал о разработке способа определения COVID-19 по кашлю

01:30, 20 февраля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Способы определения коронавируса по кашлю разрабатывают в настоящее время несколько групп исследователей. Об этом рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

В эфире телеканала «Россия-1» Проценко сообщил, что на сегодняшний день существует несколько стартапов.

В одном из таких проектов участвует и наша больница, потому что, как вы понимаете, у нас достаточно большая база данных кашля наших пациентов, которых мы записываем, — рассказал врач.

В рамках исследования характер кашля сопоставляют с лабораторными данными и результатами компьютерной томографии, после чего стараются установить связь.

В середине января 2021 года Сбер представил тестовую версию приложения для определения COVID-19 по голосу, дыханию и кашлю. Пользователю для оценки состояния необходимо выбрать имеющиеся симптомы из предложенных вариантов, а затем записать голос и дыхание, а также покашлять в микрофон.

Ранее NEWS.ru писал, что Денис Проценко рассказал о состоянии повторно заболевших COVID-19 пациентов

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