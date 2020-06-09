Минздрав России 3 мая утвердил новую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Документ разработан междисциплинарной рабочей группой ведущих экспертов на основе российского и зарубежного клинического опыта. В нём представлены схемы лечения с применением новейших лекарств. В них включены как российские, так и иностранные препараты. Например, «Фавипиравир», «Гидроксихлорохин», «Мефлохин», «Лопинавир+ритонавир» и «Умифеновир». Какие средства доказали свою эффективность в лечении COVID-19, разбирался NEWS.ru.

Учёные продолжают исследование эффективности разных препаратов против SARS-COV-2. Многочисленные эксперименты уже доказывают, что действующие лекарства есть и среди уже существующих.

Китайские учёные провели новое исследование эффективности различных средств для лечения COVID-19. Результаты они опубликовали на платформе MedRxiv . Это уважаемый в мировых научных кругах ресурс, предназначенный для размещения препринтов материалов в области медицинских исследований, в том числе клинических испытаний с участием людей.

Эксперты сравнили эффективность российского «Умифеновира» (известен под торговой маркой «Арбидол») и японского противовирусного препарата «Фавипиравир». Оба лекарства обладают широким спектром активности против РНК-содержащих вирусов, включая вирусы гриппа, риновирус, респираторно-синцитиальный вирус.

В эксперименте принимали участие 240 взрослых пациентов с COVID-19. Их разделили на две равные группы. Первые получали стандартную поддерживающую терапию в сочетании с «Умифеновиром», вторые — с «Фавипиравиром». Частота клинического выздоровления на седьмой день достоверно не различалась в группах «Фавипиравира» (71/116) и «Арбидола» (62/120), повышенная температура к седьмым суткам терапии «Арбидолом» прошла у 100% заболевших. На 17-е сутки после начала исследования все испытуемые чувствовали себя хорошо.

Максим Богодвид/РИА Новости

Авторы исследования также обратили внимание, что и «Умифеновир», и «Фавипиравир» имеют свои преимущества и недостатки. Но в целом являются равнозначными и качественными препаратами.

Наиболее часто наблюдаемым побочным эффектом, связанным с «Фавипиравиром», было повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови. <...> Зато он значительно улучшил латентность к облегчению при пирексии (лихорадке. — NEWS.ru) и кашле, — сообщается в результатах работы.

Среди других используемых лекарств свою эффективность в лечении COVID-19 показал также противомалярийный препарат «Хлорохин». Он обладает умеренным иммуносупрессивным, противовоспалительным действием. Эффективным против новой болезни оказался и японский «Мезилат Камостата», предназначенный для лечения хронического панкреатита.

В мире уже насчитывается более 6 млн заражённых COVID-19 и свыше 380 тысяч смертельных случаев.

С марта 2020 года пандемия коронавируса фактически парализовала жизнь на планете. Были закрыты границы, приостановлено авиасообщение между странами, замедлена торговля. Урон, нанесённый экономике сложившейся ситуацией, уже оценивается экспертами в миллиарды долларов. Сейчас в создании эффективного лекарства и качественной вакцины заинтересованы все государства. Научные разработки ведутся учёными всех стран мира.