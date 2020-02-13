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Кабмин выделил 22 млн рублей на приобретение и ввоз в Россию незарегистрированных психотропных лекарств для оказания медпомощи детям. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства будут взяты из резервного фонда правительства и предоставлены государственному унитарному предприятию «Московский эндокринный завод». На них будет закуплено свыше 11 тысяч упаковок различных лекарств, в числе которых диазепам, фенобарбитал и другие препараты.

Согласно опубликованному на сайте кабмина документу, контроль за целевым и эффективным использованием средств будет осуществлять Минпромторг.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты-единороссы предложили отменить таможенную пошлину за ввоз незарегистрированных в РФ лекарств. По словам авторов инициативы, сейчас родственники пациентов или благотворительные фонды платят 15% от суммы медпрепарата, стоимость которого превышает €200. Однако часто цена таких лекарств может доходить до нескольких тысяч евро.