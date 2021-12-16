Попова: широкого распространения «омикрон»-штамма в России пока что нет

Последовательного распространения «омикрон»-штамма коронавируса в России пока нет из-за того, что все заболевшие им автоматически отправляются на изоляцию. Однако широкое распространение штамма в дальнейшем не исключено из-за его высокой заразности, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Это вполне реально, потому что распространение в мире очень широкое, всё, что мы делаем, это чтобы остановить этот процесс, но исключить его сегодня ни одна страна в мире не может, — подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что первый случай «омикрона» в Ростове-на-Дону выявлен у человека, который приехал не из ЮАР, но его всё равно выявили и в настоящее время обследуют лиц, контактировавших с заболевшим.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что на текущий день в РФ заражение штаммом «омикрон» выявлено уже у 25 человек. По её словам, избежать распространения новой мутации в России невозможно из-за предстоящих новогодних праздников.

Единственной доступной мерой защиты от «омикрона» является вакцинация. Голикова подчеркнула, что сроки ревакцинации из-за новой угрозы могут быть пересмотрены. Она также рассказала, что выдача сертификата о вакцинации после первой прививки неразумна. По её словам, она не может рекомендовать к принятию такую инициативу, так как организм просто не успеет выработать антитела для борьбы с инфекцией.