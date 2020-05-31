Попова заявила о точности российских систем регистрации причин смерти

https://static.news.ru/photo/972c9aee-a35a-11ea-bb8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о высокой точности системы регистрации причин смерти в России. По её словам, этому способствует постановка диагноза после проведения патологоанатомического вскрытия.

Могу сказать абсолютно точно, что уровень регистрации причин смерти в России — один из самых точных. То есть мы всегда знаем причину с очень высокой вероятностью в связи с историческими традициями, которые дали нам систему диагностики клинической и систему диагностики патологоанатомической. И это важно, что у нас каждый погибший имеет патологоанатомический диагноз, за исключением каких-то особо криминальных случаев, — цитирует её ТАСС.

В российском Минздраве ранее пояснили, что 98% умерших подвергаются патологоанатомическому исследованию. Только на основании этого ставится диагноз.

Как писал NEWS.ru, первый в РФ препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава.