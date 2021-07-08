Попова назвала самый распространённый в РФ штамм коронавируса

Около 66% всех штаммов коронавируса. выявленных в России в июне и начале июля, являются штаммом «дельта». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Порядка 66% всех штаммов, которые мы выявляем вот в этом периоде, в июне, например, и в начале июля в РФ, это штамм «дельта», — сказала она.

Остальная часть выявленных штаммов, по словам руководителя Роспотребнадзора, это штамм «альфа» и классический. Также найдено некоторое количество британского штамма, а также штаммы, не имеющие чёткой классификации.

В настоящее время в мире активное распространение получает вариант коронавируса «дельта». Он отличается от классического рядом мутаций в спайковом белке.

Ранее Анна Попова сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве.