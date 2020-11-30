Наталья Мантурова: занимаемся включением ряда пластических операций в ОМС

В эксклюзивном интервью NEWS.ru главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, профессор Наталья Мантурова подвела итоги непростого 2020 года, а также рассказала о росте цен на популярные косметические операции, прорывных технологиях и импортозамещении в пластической хирургии.

— Каким стал 2020 год для пластической хирургии?

— В условиях пандемии, мы наблюдаем значительное снижение на рынке эстетических операций. Те клиники, которые фокусировали свою деятельность только на эстетических операциях, пострадали больше других. Вместе с тем, медицинские организации, которые перепрофилировали свою деятельность или изначально были многопрофильными, смогли не только выстоять в условиях пандемии, но и нарастить объем предлагаемых услуг.

Кроме того, этот год позволил нам совершить большой шаг — был утверждён профессиональный стандарт врача-пластического хирурга, что создало обширное правовое поле для современного и профессионального регулирования деятельности данной профессии. Следующим этапом будет создание клинических рекомендаций по каждому из направлений пластической хирургии.

Также, мы активно занимаемся включением целого ряда пластических операций в программы ОМС. Даже при обычных условиях — это непростая задача, требующая много сил и времени. В настоящее время ситуация осложняется в связи с пандемией COVID-19.

— Ощущается ли «кадровый голод» в вашей специализации?

— В настоящее время в пластической хирургии нет дефицита кадров. Скорее, даже наоборот, из-за популярности специальности сейчас ежегодно на рынок выпускается больше пластических хирургов, чем нужно в отрасли. И это один из вопросов, который нам предстоит отрегулировать.

При этом высокопрофессиональных врачей — пластических хирургов, врачей занимающихся наукой и преподаванием не хватает. Мы прилагаем много усилий по подготовке именно таких специалистов.

— В июне 2018 были реализованы проверочные мероприятия и принято решение об ужесточении требований по оказанию медпомощи по профилю «пластическая хирургия», что привело к отзыву лицензии у ряда клиник. Как за два года отразилась эта мера на пациентах? Есть ли статистические данные о закрытых клиниках пластической хирургии?

— По данным Росздравнадзора на 23 ноября 2020г. прекращена лицензия 4 клиник. Для сравнения в 2019 — 13. Это означает, что абсолютное большинство клиник привели свое оснащение в соответствие с новым порядком и сохранили лицензии на оказание медицинской помощи по профилю пластическая хирургия. При этом можно утверждать, что качество оказания медицинской помощи, безусловно, возросло. В результате повышается безопасность наших пациентов, уменьшается риск осложнений и как следствие судебных разбирательств.

Наталья Мантурова Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Как клиники пластической хирургии справляются с повышением цен на расходные материалы?

— Цены на расходные материалы выросли, но не в разы. Это незначительно сказалось на общем удорожании стоимости пластических операций. Например, расходные материалы в пластической хирургии подразделяются на два основных подтипа. Первый: материалы, используемые в каждой операции, простыми словами «расходка». В нее входят халаты, простыни, шовный материал и прочее.

Второй: дорогостоящие материалы, такие как импланты и эндотины, которые используются не в каждой операции и составляют значимую её стоимость.

Повышение цен на импортные товары объясняется изменением курса валют. Из-за этого импортная продукция подорожала значительнее отечественной — на 50%, относительно 30% по отечественной.

Конечно, рост цен на расходные материалы не мог не повлиять на удорожание пластических операций, ведь увеличилась их себестоимость. Если учитывать только расходные материалы, то из-за этого на операции из основных направлений, такие как блефаропластика, ринопластика, маммопластика и face lifting цены поднялись в целом на 14%, что значительно меньше повышения цен на расходные материалы.

— А есть ли возможность качественного импортозамещения в пластической хирургии?

— Безусловно. В некоторых направлениях импортозамещение развито лучше, в некоторых хуже. Мы, по возможности, стараемся способствовать импортозамещению. С одной стороны стараясь, использовать в своей работе изделия отечественного производителя. С другой стороны, в некоторых областях (например, увеличение или изменение формы молочных желез) мы всегда предлагаем пациенткам возможность выбрать между более дорогими зарубежными имплантами или конкурентоспособными отечественными аналогами. Стоимость отечественной медицинской техники, сопоставимой по качеству с зарубежными аппаратами, может быть ниже в несколько раз (как и стоимость расходных материалов к ней).

Импортозамещение касается не столько использования медиками оборудования и материалов, а возможность производства в России достойных конкурентоспособных аналогов. Из уникальных разработок стоит отметить первый российский полноформатный цифровой маммограф — аппарат предназначен для получения объёмного изображения молочной железы.

— По данным статистики самая популярная операция на Западе — увеличение груди, липосакция и блефаропластика. А какие процедуры пользуются популярностью у нас?

— Официальных статистических данных по этим операциям нет, но тренды в нашей стране сильно не отличаются от общемировых. Все три перечисленные вида оперативных вмешательств так же популярны среди наших соотечественников. Помимо этого, часто выполняемыми вмешательствами являются омолаживающие операции на лице и шее, пластика живота, мастопексия и другие.

— Какие прорывные технологии ждут в ближайшем будущем россиян, которые хотят в любом возрасте хорошо выглядеть?

— Об этом мы будем говорить на итоговом отраслевом мероприятии — IX Национальном конгрессе «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология», в котором примут участие 4000 специалистов. Если вкратце, то медицина становится высокотехнологичной, основываясь на глубоких знаниях биологии, генетики, анатомии и тд. Пластический хирург должен знать и умело применять новые знания в своей повседневной практике.

Например, пластические хирурги, косметологи давно работают с жировой тканью как с «материалом», позволяющим корректировать внешность человека, и одним из интересных направлений является изучение биологических свойств клеток жировой ткани человека. Знания о жировой ткани дают нам много информации о старении, о возможных осложнениях при имплантации молочных желез и даже о лечении COVID-19.

Задачи, над которыми мы продолжим работать — решать проблему дефицита доступных трансплантатов, что очень поможет в реконструктивной пластической хирурги, усовершенствование клеточных технологий, персонифицированного подхода по восстановлению целостности клеток. Этому в немалой степени будет способствовать внедрение инструментов искусственного интеллекта в работу косметологов и пластических хирургов.