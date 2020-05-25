Педиатр сообщила, с какого возраста детям безопасно носить маски

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Ношение масок детьми до трёх лет является небезопасным, так как взрослым сложно будет вовремя заметить затруднение дыхание у ребёнка или другие проблемы. Об этом в разговоре с журналистами сообщила главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева.

По её словам, все средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции нового типа одинаково эффективны как для взрослых, так и для детей. Однако малыши до трёх лет неспособны осознанно носить маски. Соответственно, ответственность за состояние ребёнка перекладывается на родителей.

Одинаева подчеркнула, что малышей можно защитить от заражения другими способами. Например, с помощью отказа от посещения людных мест и соблюдения социальной дистанции.

Кроме того, главный внештатный педиатр Подмосковья прокомментировал открытие на фоне пандемии яслей и детских садов.

В садиках применяются необходимые меры. Это термометрия на входе, это эпидокружение должно быть отрицательно и, соответственно, прогулки на улице, проветривания, дезинфекция, мытье рук, — приводит слова врача радио Sputnik.

Как ранее передавал NEWS.ru, дети в возрасте до двух лет не должны носить медицинские маски, так как они могут затруднить дыхание и повысить риск удушения, заявили эксперты японской Ассоциации педиатров.