В Японии предупредили об опасности ношения масок детьми до двух лет

https://static.news.ru/photo/e549fb04-9f31-11ea-951c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cesar Lanfranco/dpa/Global Look Press

Дети в возрасте до двух лет не должны носить медицинские маски, так как они могут затруднить дыхание и повысить риск удушения, заявили эксперты японской Ассоциации педиатров.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 25 мая полностью отменил действие режима ЧС на территории страны. Он предупредил, что ограничения могут вернуть, если число новых случаев заражения коронавирусом начнёт расти. Для предотвращения передачи инфекции эксперты по всему миру рекомендуют носить маски в местах, где сложно соблюдать социальную дистанцию, пишет Reuters.

В Ассоциации педиатров Страны восходящего солнца предупредили родителей, что ношение масок младенцами слишком рискованно.

Маски могут затруднять дыхание, потому что у детей узкие дыхательные пути. Давайте прекратим использование масок детьми до двухлетнего возраста, — предложили специалисты.

Подобные рекомендации ранее выпустили Центры по контролю и профилактике заболеваний США и Американская академия педиатрии.

Правительство Японии ввело запрет на перепродажу дезинфицирующих средств: антисептиков, этанола, а также спиртосодержащих спреев, салфеток и гелей из-за роста спроса на эту продукцию. Нарушителям запрета грозит высокий штраф в размере 1 млн иен (около $9,5 тысячи) или лишение свободы сроком на один год, писал NEWS.ru.