В Японии полностью отменили режим ЧС

https://static.news.ru/photo/d30c383a-9e69-11ea-bcbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mitsuru Yamaoka/Global Look Press

Власти Японии отменили действие режима чрезвычайной ситуации, введённого из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Ограничения до последнего момента действовали в Токио, соседних префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, а также в самой северной — Хоккайдо. Ранее они были поэтапно сняты в других 42 префектурах.

Решение об отмене действия режима ЧС связано с резким сокращением числа новых случаев заражения инфекцией, передаёт France-Presse.

Своим однопартийцам Абэ рассказал, что ограничения на региональные поездки будут сняты 19 июня.

Общее число заболевших в Японии превышает 17 тысяч человек. Жертвами инфекции стали свыше 850 граждан, выздоровели около 13 тысяч. Власти Страны восходящего солнца стремятся уравновесить ущерб экономике, пострадавшей от связанных с пандемией COVID-19 ограничений. После отмены ЧС они собираются постепенно возвращать население к привычной жизни, писал NEWS.ru.