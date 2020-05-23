Япония окончательно отменит режим ЧС с 25 мая

https://static.news.ru/photo/9cd75d54-9da5-11ea-9b1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Кабмин Японии во главе с Синдзо Абэ принял решение 25 мая 2020 года отменить введённый в стране режим чрезвычайной ситуации в оставшихся пяти регионах страны, включая Токио.

Сейчас ограничения действуют в столице государства, в соседних областях — Канагаве, Сайтаме и Тибе, а также в самой северной префектуре — Хоккайдо, передаёт телеканал NHK. ЧС объявили в Японии в апреле 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

После отмены ЧС власти собираются открыть школы, музеи, а также продлить рабочий день баров и ресторанов. Позже к привычной жизни начнут возвращаться детские сады, театры, площадки для проведения мероприятий.

В последнюю очередь вернутся к работе кинотеатры, развлекательные центры и залы игровых автоматов.

Общее число заболевших в Японии превышает 17 тысяч человек. Жертвами инфекции стали свыше 750 граждан, выздоровели около 13 тысяч. В мире — более 5,3 млн инфицированных COVID-19, более 342 тысяч погибли, более 2 млн выздоровели.

Как писал NEWS.ru, власти Страны восходящего солнца стремятся уравновесить ущерб экономике, пострадавшей от связанных с пандемией COVID-19 ограничений. В то же время в Японии пытаются остановить дальнейшее распространение инфекции.