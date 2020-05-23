Япония окончательно отменит режим ЧС с 25 мая

Кабмин Японии во главе с Синдзо Абэ принял решение 25 мая 2020 года отменить введённый в стране режим чрезвычайной ситуации в оставшихся пяти регионах страны, включая Токио.
Сейчас ограничения действуют в столице государства, в соседних областях — Канагаве, Сайтаме и Тибе, а также в самой северной префектуре — Хоккайдо,
После отмены ЧС власти собираются открыть школы, музеи, а также продлить рабочий день баров и ресторанов. Позже к привычной жизни начнут возвращаться детские сады, театры, площадки для проведения мероприятий.
В последнюю очередь вернутся к работе кинотеатры, развлекательные центры и залы игровых автоматов.
Общее число заболевших в Японии превышает 17 тысяч человек. Жертвами инфекции стали свыше 750 граждан, выздоровели около 13 тысяч. В мире — более 5,3 млн инфицированных COVID-19, более 342 тысяч погибли, более 2 млн выздоровели.
Как писал NEWS.ru, власти Страны восходящего солнца стремятся уравновесить ущерб экономике, пострадавшей от связанных с пандемией COVID-19 ограничений. В то же время в Японии пытаются остановить дальнейшее распространение инфекции.
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