Скачок заболеваемости COVID-19 случился в Японии перед отменой ЧС

Японские власти зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 накануне полной отмены режима чрезвычайной ситуации, который действует в густонаселённых районах с 8 апреля.
По информации Минздрава, за сутки в стране выявили 42 заражённых коронавирусом. В Токио заболели 14 человек, хотя на несколько дней количество ежедневно выявляемых случаев упало ниже десяти.
Как
Количество заражённых в Японии, которая одной из первых приняла удар пандемии, превысило 17 тысяч человек. Погибли 852 жителя островного государства.
Как писал NEWS.ru, полную отмену режима ЧС с понедельника анонсировал японский премьер-министр Синдзо Абэ.
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