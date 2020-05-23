Скачок заболеваемости COVID-19 случился в Японии перед отменой ЧС

https://static.news.ru/photo/2525428e-9dd3-11ea-b5a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/Global Look Press

Японские власти зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 накануне полной отмены режима чрезвычайной ситуации, который действует в густонаселённых районах с 8 апреля.

По информации Минздрава, за сутки в стране выявили 42 заражённых коронавирусом. В Токио заболели 14 человек, хотя на несколько дней количество ежедневно выявляемых случаев упало ниже десяти.

Как сообщает ТАСС, ранее министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура заявил, что 25 мая состоится заседание экспертной группы, на котором обсудят отмену режима ЧС в Токио, Канагаве, Сайтаме, Тибе и северной части Хоккайдо — последних японских префектурах, где действуют жёсткие противоэпидемические ограничения.

Количество заражённых в Японии, которая одной из первых приняла удар пандемии, превысило 17 тысяч человек. Погибли 852 жителя островного государства.

Как писал NEWS.ru, полную отмену режима ЧС с понедельника анонсировал японский премьер-министр Синдзо Абэ.