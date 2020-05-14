В Японии режим ЧС отменили на большей части территории страны

https://static.news.ru/photo/57740544-95c8-11ea-974f-fa163e074e61_660.jpg Фото: James Matsumoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил об отмене режима чрезвычайной ситуации, введённого из-за пандемии коронавируса, на большей части территории страны. Режим ЧС сохранится в крупнейших городах, таких как Токио и Осака.

Действие режима чрезвычайной ситуации отменено в 39 из 47 префектур Страны восходящего солнца, уточняет Reuters. Власти стремятся уравновесить ущерб экономике, пострадавшей от связанных с пандемией COVID-19 ограничений. В то же время в Японии пытаются остановить дальнейшее распространение инфекции.

Как писал NEWS.ru, в азиатском государстве число случаев заражения коронавирусом перевалило за 15 тысяч. Жертвами инфекции стали более 650 человек.