В Японии режим ЧС отменили на большей части территории страны

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил об отмене режима чрезвычайной ситуации, введённого из-за пандемии коронавируса, на большей части территории страны. Режим ЧС сохранится в крупнейших городах, таких как Токио и Осака.
Действие режима чрезвычайной ситуации отменено в 39 из 47 префектур Страны восходящего солнца,
Как писал NEWS.ru, в азиатском государстве число случаев заражения коронавирусом перевалило за 15 тысяч. Жертвами инфекции стали более 650 человек.
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