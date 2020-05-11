В Японии выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом

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В Японии число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 16 586, жертвами инфекции стали 656 пациентов. 11 мая в Стране восходящего солнца было выявлено 50 новых случаев заражения COVID-19.

Власти готовятся ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии, на фоне тенденции к снижению числа новых зарегистрированных случаев инфицирования. При этом в наиболее пострадавших от коронавируса префектурах, таких как Токио и Осака, ограничения продолжат действовать, уточняет CNN.

С 7 апреля Япония живёт в режиме чрезвычайной ситуации. Более половины жителей страны не устраивают меры, которые принимаются властями в качестве борьбы с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные проведённого прессой опроса, писал NEWS.ru.