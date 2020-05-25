Японские власти запретили перепродажу дезинфицирующих средств

Правительство Японии ввело запрет на перепродажу дезинфицирующих средств: антисептиков, этанола, а также спиртосодержащих спреев, салфеток и гелей.
Отмечается, что запрет введён из-за роста спроса на эту продукцию после снятия режима чрезвычайной ситуации и предотвращению ситуации, когда при перепродаже цены сильно завышаются,
За нарушение запрета злоумышленникам грозит высокий штраф 1 млн иен (около $9,5 тысяч) или срок лишения свободы на год.
Аналогичный закон был принят в марте 2020 года в отношении медицинских масок.
Ранее NEWS.ru писал, что Минфин предложил делать антисептики из 21 млн литров изъятого спирта. В ведомстве отметили, что дезинфицирующие средства будут поступать в субъекты РФ на безвозмездной основе, если региональные власти предоставят подтверждение их использования для профилактики борьбы с коронавирусом.
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