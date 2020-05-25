Японские власти запретили перепродажу дезинфицирующих средств

https://static.news.ru/photo/d73989fc-9ef6-11ea-b838-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Правительство Японии ввело запрет на перепродажу дезинфицирующих средств: антисептиков, этанола, а также спиртосодержащих спреев, салфеток и гелей.

Отмечается, что запрет введён из-за роста спроса на эту продукцию после снятия режима чрезвычайной ситуации и предотвращению ситуации, когда при перепродаже цены сильно завышаются, сообщает ТАСС.

За нарушение запрета злоумышленникам грозит высокий штраф 1 млн иен (около $9,5 тысяч) или срок лишения свободы на год.

Аналогичный закон был принят в марте 2020 года в отношении медицинских масок.

Ранее NEWS.ru писал, что Минфин предложил делать антисептики из 21 млн литров изъятого спирта. В ведомстве отметили, что дезинфицирующие средства будут поступать в субъекты РФ на безвозмездной основе, если региональные власти предоставят подтверждение их использования для профилактики борьбы с коронавирусом.