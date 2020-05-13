Минфин предложил делать антисептики из 21 млн литров изъятого спирта

https://static.news.ru/photo/bfe0a998-9500-11ea-aefa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Более 21 млн литров изъятого спирта можно направить для производства дезинфицирующих средств. Об этом говорится на сайте Минфина РФ.

Общий объём конфискованного этилового спирта и спиртосодержащей продукции, которая находится на хранении и может быть использована для производства дезинфицирующих средств, — составляет более 21 млн литров, говорится в сообщении.

Представители министерства направили в профильные ведомства проект постановления правительства РФ, который определяет порядок использования этилового спирта и спиртосодержащей продукции для этих целей. Дезинфицирующие средства будут поступать в субъекты РФ на безвозмездной основе, если региональные власти предоставят подтверждение их использования для профилактики борьбы с коронавирусной инфекцией.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (РАР) получит данные от регионов о потребностях в этиловом спирте, после чего направит информацию в Минпромторг России о количестве, наименованиях и местах хранения соответствующей продукции. После этого Минпромторг, Минздрав и Роспотребнадзор распределят её между субъектами и направят информацию об этом в РАР, которая в течение пяти рабочих дней сформирует перечень необходимой продукции и направит его в специальную организацию, осуществляющую хранение.

После получения перечня, организация в течение пяти рабочих дней, любым доступным способом информирует субъект РФ о готовности к передаче продукции с указанием адреса места хранения. И заключительным этапом становится обеспечение субъектом приёмки продукции для её дальнейшего использования в качестве дезинфицирующих средств, — говорится в сообщении.

NEWS.ru писал, что российское правительство заявило о решении проблемы нехватки средств индивидуальной защиты. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что страна обеспечивает три четверти своих потребностей за счёт собственного производства.