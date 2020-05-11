В правительстве заявили, что решили проблему нехватки средств защиты

https://static.news.ru/photo/011cf50c-9370-11ea-adbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Россия решила проблему нехватки средств индивидуальной защиты от новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, страна обеспечивает сейчас три четверти своих потребностей за счёт собственного производства.

Например, теперь выпускается около 9 млн масок в сутки. Это примерно в 5 раз больше, чем было в середине марта. Кроме того, отметил Чернышенко, с середины марта производство защитных костюмов выросло в 15 раз, антисептиков — в 7 раз.

И как раз очень важно с использованием этой информации дирижировать дистрибуцию этих средств защиты именно в те регионы, где они наиболее нужны, — заключил вице-премьер.

Накануне стало известно о жалобах подмосковных врачей губернатору Андрею Воробьёву. Медики говорили о нехватке медицинских костюмов и средств защиты. При этом главный врач Московской областной станции скорой помощи Олег Какурин опроверг информацию о том, что врачам приходится работать с больными COVID-19 в строительных робах из-за нехватки медицинских средств защиты.

Ранее NEWS.ru писал, что выпускающая по 90 тысяч защитных костюмов в сутки корпорация «Росхимзащита» пообещала в мае нарастить производство до 150 тысяч.