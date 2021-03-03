Непосильная нагрузка: как лишний вес влияет на репродуктивное здоровье

4 марта во всём мире отмечается День борьбы с ожирением. Избыточный вес называют эпидемией XXI века. В развитых странах больше половины населения имеет индекс массы тела выше нормы. Четверть из них страдают ожирением. Лишний вес — это не только некрасиво, но и вредно для здоровья. Он негативно сказывается на работе всех органов. У женщин он «бьёт» по репродуктивной системе. Тучные дамы не могут выносить и родить здоровых детей. Накануне женского праздника NEWS.ru поговорил с экспертами о том, к каким последствиям приводит лишний вес у женщин репродуктивного возраста.

Лишний вес более 10–15 килограммов негативно сказывается на репродуктивной системе. Избыток жировой ткани повышает содержание женского полового гормона — эстрадиола. Из-за этого происходит гормональный сбой, сообщил NEWS.ru акушер-гинеколог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в РФ Борис Лордкипанидзе. По этой причине зачать ребёнка становится крайне сложно. Дисбаланс гормонов препятствует процессу внедрения оплодотворённого яйца в матку. Даже если зачатие всё-таки случилось, выносить малыша сможет далеко не каждая пышная дама.

Организм женщины не справляется с нагрузкой, потому что собственный вес уже является проблемой, которая усугубляет качество жизни. Беременность потребует ещё большее количество усилий для роста этого ребёнка и его полноценного формирования. Повышается угроза выкидыша. Борис Лордкипанидзе акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ

Здоровье малыша тучной женщины также оказывается под угрозой. У пациенток повышается риск развития сахарного диабета, сообщает врач. Если беременная им больна, её поджелудочная железа не справляется с тем уровнем сахара в крови, который есть. Часть этой функции берёт поджелудочная плода. Ребёнок только рождается, а один из основных органов уже работает неполноценно. Следовательно, повышается риск развития диабета и у него, отметил эксперт.

Помешает ли лишний вес нормальному течению беременности или нет — зависит от компенсаторных возможностей организма, дополняет Лордкипанидзе. Есть категория пациенток, которые, имея даже 30 лишних килограммов, могут нормально зачать и выносить плод. На это влияют возраст женщины и наличие сопутствующих заболеваний. Чем моложе и здоровее, тем больше шансов на успех.

Ton Koene/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Абдоминальное ожирение осложняется метаболическим синдромом. Это комплекс заболеваний, включающих в себя гипертонию, диабет, желче- и мочекаменную болезни, атеросклероз, инфаркты, инсульты, онкологию, подагру, добавил в беседе с NEWS.ru врач-эндокринолог, диетолог, гинеколог Алексей Калинчев. Всё это повышает шанс на плохое течение беременности и родоразрешение. Также у женщины с лишним весом часто возникают проблемы с зачатием ребёнка.

Негативное влияние тут может быть вот по такому механизму: при ожирении часто имеет место относительная гиперэстрогения — надпочечниковый андростендион ароматизируется в эстрон (Е1), чрезмерный рост эндометрия с периодическими задержками и последующими кровотечениями. Часто имеет место и недостаточность лютеиновой фазы, отсюда эндометрий секреторно полноценно не трансформируется, яйцеклетка оплодотворённая не может нормально имплантироваться. Алексей Калинчев врач-эндокринолог и диетолог врач-эндокринолог и диетолог

С каждым годом у беременных всё чаще наблюдается лишний вес, подмечает печальную тенденцию Борис Лордкипанидзе. Женщины откладывают беременность в долгий ящик и решаются стать мамами в возрасте после 30 лет. Чем старше дама, тем чаще она имеет лишний вес по объективным причинам. Обмен веществ с годами замедляется, а физическая активность — снижается.

Быстро зачатие и лёгкую беременность можно обеспечить, если накануне пройти полное обследование организма и выявить все риски. К сожалению, в России только одна из 25 супружеских пар решается на подготовку к беременности, сообщает врач. Остальные живут по принципу «как пойдёт, так и пойдёт». Поэтому количество осложнений остаётся высоким.