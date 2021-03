Непосильная нагрузка: как лишний вес влияет на репродуктивное здоровье

Лишний вес более 10–15 килограммов негативно сказывается на репродуктивной системе. Избыток жировой ткани повышает содержание женского полового гормона — эстрадиола. Из-за этого происходит гормональный сбой, сообщил NEWS.ru акушер-гинеколог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в РФ Борис Лордкипанидзе. По этой причине зачать ребёнка становится крайне сложно. Дисбаланс гормонов препятствует процессу внедрения оплодотворённого яйца в матку. Даже если зачатие всё-таки случилось, выносить малыша сможет далеко не каждая пышная дама.

Здоровье малыша тучной женщины также оказывается под угрозой. У пациенток повышается риск развития сахарного диабета, сообщает врач. Если беременная им больна, её поджелудочная железа не справляется с тем уровнем сахара в крови, который есть. Часть этой функции берёт поджелудочная плода. Ребёнок только рождается, а один из основных органов уже работает неполноценно. Следовательно, повышается риск развития диабета и у него, отметил эксперт.

Помешает ли лишний вес нормальному течению беременности или нет — зависит от компенсаторных возможностей организма, дополняет Лордкипанидзе. Есть категория пациенток, которые, имея даже 30 лишних килограммов, могут нормально зачать и выносить плод. На это влияют возраст женщины и наличие сопутствующих заболеваний. Чем моложе и здоровее, тем больше шансов на успех.

Ton Koene/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press