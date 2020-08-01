Более 60% людей в России имеет лишний вес, а каждый пятый из них болен ожирением. В этом вопросе мы почти догнали США, где у около 70% населения имеются лишние килограммы. Некоторым полным людям не помогают диеты и физические нагрузки. Чтобы вернуть былую форму, им приходиться удалять значительную часть желудка. Плюсы и минусы операции изучил NEWS.ru.

Страдающих ожирением россиян становится всё больше, свидетельствуют данные Росстата. Тучные люди часто оправдывают свой вес перед другими людьми «плохой наследственностью» и гормональными нарушениями. Но врачи категоричны: в 85% случаев лишние килограммы появляются из-за переедания. Беспорядочный приём пищи, обилие сладкого в рационе, употребление газированных напитков — и стрелка на весах неумолимо скачет вверх.

Когда масса тела превышает норму на 30-40 килограммов, похудеть только с помощью диет и упражнений становится сложно. Причём к этому «добавляется» гормональный дисбаланс, проблемы с суставами и метаболические нарушения. Это мешает заниматься спортом и вести активный образ жизни. Чтобы похудеть, таким людям необходимы радикальные меры: они оказываются на операционном столе.

Продольная резекция желудка, или усечение части этого органа, практиковалась ещё в XIX веке. Таким способом медики боролись с последствиями рака желудка. Недавно подобные операции стали делать тучным людям, которые не могут перестать бесконтрольно есть. Принцип простой: медики удаляют большую часть желудка, оставляя лишь узкую трубку. Так, например, вместо 500 мл объёма органа может остаться 150 мл. Он будет вмещать меньше пищи и это не позволит человеку объедаться. После операции пациенты теряют до 60 кг от своего веса.

Полцентнера лишнего веса

Пресс-служба МКНЦ им. А. С. Логинова

Альван Сафа Тхамер Альван — так зовут женщину, которая на днях пережила подобное хирургическое вмешательство. В 35 лет она весит 108 килограмм. Восемь лет назад женщина познакомилась со своим русским мужем. Их отдых в ОАЭ перерос в курортный роман. Мужчина увёз возлюбленную в Россию, где они сыграли свадьбу. Мужу нравилась фигура Сафы – миниатюрная и стройная. Тогда девушка весила чуть больше 50 килограмм.

Однако она начала быстро набирать вес — сказался холодный климат и отсутствие физических нагрузок. Очень быстро стрелка на весах стала приближаться к 65. После рождения второй дочери Сафа поправилась до 80 килограммам. Вес продолжал увеличиваться каждый месяц. Девушка признаёт: виновата в этом только она.

Я очень люблю сидеть дома и вкусно есть. Ничего с собой поделать не могу, — признаётся она.

Лишний вес добавил Сафе проблем со здоровьем: появились боли в позвоночнике, одышка, гипертония, ночное апноэ и метаболические нарушения. У молодой женщины возникли симптомы, характерные для пенсионного возраста.

Ни одна из опробованных диет не помогала — потерянные килограммы возвращались с избытком. Тогда как работающая врачом сестра предупреждала женщину о последствиях ожирения — быстром старении организма и множестве тяжелых заболеваний. Муж также был недоволен её фигурой, ведь женился он на очень стройной девушке.

Пресс-служба МКНЦ им. А. С. Логинова

Исчерпав все средства, иранка решилась на хирургическое вмешательство — резекцию желудка. Операцию провели в Центре бариатрической хирургии в МКНЦ им. А.С. Логинова. Эндоскопическим методом врачи удалили более 80% её органа.

Еда, которая заменят всё

История Сафы оказалась типичной для руководителя Центра бариатрической хирургии в МКНЦ им. А.С. Логинова Рашида Аскерханова. По словам эксперта, при большим количестве стресса и недостатке удовольствия человек начинает «заедать проблемы». Врачи это называют нарушением пищевого поведения. Еда перестаёт быть только способом получения энергии и питательных веществ, и становится единственным источником наслаждения.

Прошедшие резекцию желудка пациенты приобретают новую привычку — есть часто и маленькими порциями. По-другому они уже не могут: объём органа значительно сократился и его вместимость не превышает 150-200 миллилитров. Переесть уже не получится. Однако даже резекция — не панацея от лишнего веса. Как сообщил Аскерханов, набрать килограммы и растянуть заново желудок после операции всё же возможно.

Операцией мы не вылечим от ожирения. Проблема в голове, а не в желудке. Необходимо искать другие источники радости, помимо пищи. Если после операции человек продолжит вести привычный образ жизни, вес начнёт расти. Рашид Аскерханов руководитель Центра бариатрической хирургии в МКНЦ им. А.С. Логинова руководитель Центра бариатрической хирургии в МКНЦ им. А.С. Логинова

С каждым годом ожирение населения становиться всё более актуальной проблемой для России. Так, по словам Рашида Аскерханова, если несколько лет назад у него было три операции по резекции желудка в неделю, то сейчас подобных хирургических вмешательств несколько в день. Этому способствует частое потребление россиянами фастфуда и малоподвижный образ жизни.