Онколог перечислил продукты, вызывающие рак

https://static.news.ru/photo/e22a28a6-2cb5-11eb-98c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Williams - Funkystock/imageBROKER.com/Global Look press

Онколог-хирург и кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал, какие продукты могут стать причиной развития рака у человека.

Эксперт подчеркнул, что вина лежит не на самом продукте, а на способе его получения и приготовления. Выяснилось, что обычная еда не вызывает развитие онкологических заболеваний. Если же она была загрязнена минеральными удобрениями или канцерогенными веществами, то риск есть из-за пагубного влияния на ЖКТ и слизистую. За счёт такого поражения и может появляться рак.

По словам врача, главной проблемой всегда является способ приготовления пищи. Например, при жарке мяса или овощей на подсолнечном масле. Если оно используется несколько раз, то все канцерогенные вещества начинают накапливаться.

Мяснянкин также рекомендует полностью исключить из своего рациона спиртные напитки. Это может увеличить риск развития некоторых видов онкологии, в частности, рака печени.

Эксперт подчеркнул, что диета здорового человека не должна содержать обилия жиров, калорий и сахара. Необходимо перестать есть много подобных продуктов. Они не являются канцерогенными, но могут вызывать другие патологии, особенно эндокринной системы.

Из-за отягощения этими заболеваниями организм не сможет нормально бороться с онкологией, — рассказал Пятому каналу доктор.

По его словам, некоторые продукты, напротив, считаются антиканцерогенными. Это зелень, овощи, фрукты, салат. Однако их следует хорошенько мыть, правильно хранить и готовить безопасным способом.

Ранее главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут нанести вред печени. В первую очередь, для здоровья органа не рекомендуется употребление водки. Эксперт подчеркнул, что цирроз печени можно не только «напить», но и «наесть». По его словам, сладкие булочки, пельмени, котлеты, колбаса — всё это ведёт к жировой инфильтрации печени и неалкогольному стеатогепатозу. Врач напомнил, что каждый год от гепатитов B и C умирают около 1,2 миллиона человек. Мясников призвал россиян делать прививку от гепатита B. Врач подчеркнул, что гепатит C сейчас можно вылечить. Он предостерёг от переедания и добавил, что печёночная недостаточность вызывает очень долгую и мучительную смерть, когда пациенты страдают от тяжёлого кровотечения и потеют кровью, писал NEWS.ru.