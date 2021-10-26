Онкобольным рассказали о пользе института ядерной медицины в Химках

В институте ядерной медицины в Химках онкобольные смогут пройти надлежащее лечение по ОМС. Также центр оснащён передовыми технологиями и новейшим медицинским оборудованием, рассказали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Об этом пишет «360».

Центр берёт обязательство принимать больных по нормальным, обычным тарифам ОМС. Это огромная экономия средств для государства. Я имею в виду строительство и создание таких центров, — рассказала Матвиенко.

Она отметила, что центр был построен на частные инвестиции, и всецело поддержала подобную инициативу российского предпринимательства. Матвиенко отдельно поблагодарила академика РАН Григория Ройтберга и губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва «за то, что этот проект стал возможным».

Я очень надеюсь, что центр будет работать на полную мощность. Это всегда очень важно и для практики, и для количества спасённых жизней. Ну, а наша задача — поддерживать в том числе частную медицину через ОМС, — резюмировал Воробьёв.

Ранее врач-онколог Антон Иванов сообщил, что у людей с лишним весом риск заболевания онкологическими болезнями в два раза выше, чем у более худых. Он также предупредил о повышенном риске заболевания раком курильщиков и тех, кто постоянно подвержен стрессу.