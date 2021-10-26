Онкобольным рассказали о пользе института ядерной медицины в Химках
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
16:58, 26 октября 2021
Фото: inuclear.medicina/facebook.com
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В институте ядерной медицины в Химках онкобольные смогут пройти надлежащее лечение по ОМС. Также центр оснащён передовыми технологиями и новейшим медицинским оборудованием, рассказали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Об этом пишет «360».
Центр берёт обязательство принимать больных по нормальным, обычным тарифам ОМС. Это огромная экономия средств для государства. Я имею в виду строительство и создание таких центров, — рассказала Матвиенко.
Она отметила, что центр был построен на частные инвестиции, и всецело поддержала подобную инициативу российского предпринимательства. Матвиенко отдельно поблагодарила академика РАН Григория Ройтберга и губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва «за то, что этот проект стал возможным».
Я очень надеюсь, что центр будет работать на полную мощность. Это всегда очень важно и для практики, и для количества спасённых жизней. Ну, а наша задача — поддерживать в том числе частную медицину через ОМС, — резюмировал Воробьёв.
Ранее врач-онколог Антон Иванов сообщил, что у людей с лишним весом риск заболевания онкологическими болезнями в два раза выше, чем у более худых. Он также предупредил о повышенном риске заболевания раком курильщиков и тех, кто постоянно подвержен стрессу.