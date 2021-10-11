Врач назвал категории людей с предрасположенностью к онкологии
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
09:47, 11 октября 2021
Фото: Martin Moxter/imagebroker.com/Global Look Press
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У людей с лишним весом риск заболевания онкологическими болезнями в два раза выше, чем у более худых. Также этому подвержены курильщики и те, кто постоянно испытывает стресс, заявил врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов. Отдельно он подчеркнул влияние курение на развитие онкозаболеваний. Об этом пишет «ФедералПресс».
На данный момент влияние курения на возникновение злокачественных опухолей изучено досконально. Канцерогенность — главный недостаток курения, именно он оказывает сильнейшее пагубное воздействие на человеческий организм. При потреблении табака человек поглощает канцерогенные вещества, которые повреждают ДНК здоровых клеток, вызывая генетические нарушения в клетках лёгких, гортани, глотки и слизистой оболочки ротовой полости, — аргументировал Иванов.
Он подчеркнул, что лишний вес и постоянный стресс могут стать причиной рака пищевода, щитовидной железы, желудка, печени, почек, головного мозга, поджелудочной и молочной железы, желчного пузыря, эндометрия, яичников. При наличии лишнего веса риск заболеть раком повышается в два раза, предостерёг онколог.
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