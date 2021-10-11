Врач назвал категории людей с предрасположенностью к онкологии

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Коронавирусная инфекция у пациентов длится в среднем 11 дней, но некоторые выздоравливают и за пару дней. При этом у вакцинированных продолжительность заболевания значительно меньше, чем у невакцинированных, заявили врачи Роспотребнадзора в беседе с РИА Новости.

Замдиректора по клинической работе московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова отметила, что у некоторых пациентов симптомы осложнений остаются в течение более трёх месяцев, до...