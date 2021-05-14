Онищенко осудил Малышеву за отказ от масок

https://static.news.ru/photo/f77582d4-b62e-11eb-ae07-96000091f725_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал слова телеведущей Елены Малышевой о том, что маски не защищают от распространения коронавируса. По его словам, звезда дезинформирует аудиторию, передаёт URA.RU.

Он отметил , что средства индивидуальной защиты обеспечивают людям безопасность.

Делать такое заявление с точки зрения врача неосторожно. То, что это защищает, это очевидно. Елена Малышева дезинформирует людей, — подчеркнул академик РАН.

Эксперт отметил, что нет средства, которое даёт стопроцентную защиту. Он напомнил о Китае, где ещё до появления вакцины удалось сдержать распространение COVID-19 с помощью мер гигиены и введения масочного режима. Также Онищенко призвал россиян привиться от коронавируса.

Накануне Малышева в Instagram опубликовала видео из своей поездки в Калугу. Подписчики обратили внимание, что на кадрах все без масок. Ведущая ответила, что маски ни от чего не защищают. По её словам, это «везде опубликовано».

Ранее Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США объявили, что полностью вакцинированные граждане могут не носить маски. Данное решение приветствовал президент США Джо Байден, который назвал историческим достижением процесс вакцинации в Штатах, где хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получила уже почти половина населения, а более трети оказались привиты полностью.

Однако позднее там пояснили, что ношение масок на объектах транспорта по-прежнему обязательно, несмотря на наличие прививок от коронавируса.