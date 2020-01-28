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Учёные из Имперского колледжа Лондона выяснили, что каждый 12-й пациент (8%) отказывается лечить онкологию в связи с боязнью нежелательных психологических расстройств, к которым может привести выпадение волос.

По данным исследователей, около 10% больных раком сталкиваются с серьёзными тревожными расстройствами из-за облысения, которое является для других людей сигналом того, что человек болен. Часто сочувственные взгляды окружающих сильно расстраивают пациентов, передаёт Daily Mail.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные Канадского института перспективных исследований выдвинули гипотезу о том, что онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку через микробиом.