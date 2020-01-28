Учёные из Имперского колледжа Лондона выяснили, что каждый 12-й пациент (8%) отказывается лечить онкологию в связи с боязнью нежелательных психологических расстройств, к которым может привести выпадение волос.
По данным исследователей, около 10% больных раком сталкиваются с серьёзными тревожными расстройствами из-за облысения, которое является для других людей сигналом того, что человек болен. Часто сочувственные взгляды окружающих сильно расстраивают пациентов,
Как писал NEWS.ru, ранее учёные Канадского института перспективных исследований выдвинули гипотезу о том, что онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку через микробиом.
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