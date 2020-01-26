https://static.news.ru/photo/9498bb18-3ff6-11ea-bb30-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Ученые Канадского института перспективных исследований выдвинули гипотезу о том, что онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку через микробиом.

Микробиом — совокупность микроорганизмов, населяющих тело человека и его кожный покров. Учёные указывают на то, что микробиом здорового человека отличается от микробиома онкобольного, также как от страдающего сердечными заболеваниями или диабетом. Лабораторные эксперименты, заявили учёные, показали, что перенос изменённого микробиома в здоровый орган приводит к его заражению, передаёт Focus Online.

Также специалисты указывают, что микробиом может передаваться между людьми через тесные контакты. Свою гипотезу они подкрепляют исследованиями, согласно которым кишечная флора супругов была схожа, но отличалась от флоры их кровных родственников.

Как писал NEWS.ru ранее, врачи назвали проявляющиеся на лице признаки появления опухоли в лёгких. Список симптомов составили специалисты исследовательской организации Cancer Research UK. Среди основных признаков: опущение века глаза, уменьшение зрачка и отсутствие потоотделения на одной стороне лица.