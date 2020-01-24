https://static.news.ru/photo/6e4d36aa-3ea2-11ea-90c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Врачи назвали проявляющиеся на лице признаки появления опухоли в лёгких. Список симптомов составили специалисты исследовательской организации Cancer Research UK. Среди основных признаков: опущение века глаза, уменьшение зрачка и отсутствие потоотделения на одной стороне лица.

Медики пояснили, что причиной этого является негативное воздействие опухоли на нервную систему, передаёт издание argumenti.ru . Злокачественное новообразование давит на нерв, идущий на шею, что и приводит к некоторым изменениям, отражающимся на лице.

Ранее NEWS.ru писал о том, что директор онкологического центра в клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене Хана Алгюль перечислил симптомы рака поджелудочной железы. По его словам, на проблемы с функционированием этого важного органа могут указывать боли в спине и животе. Такие пациенты страдают от недостатка веса, также у них наблюдается пожелтение кожи.