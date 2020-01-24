Врачи назвали проявляющиеся на лице признаки появления опухоли в лёгких. Список симптомов составили специалисты исследовательской организации Cancer Research UK. Среди основных признаков: опущение века глаза, уменьшение зрачка и отсутствие потоотделения на одной стороне лица.
Медики пояснили, что причиной этого является негативное воздействие опухоли на нервную систему, передаёт издание
Ранее NEWS.ru писал о том, что директор онкологического центра в клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене Хана Алгюль перечислил симптомы рака поджелудочной железы. По его словам, на проблемы с функционированием этого важного органа могут указывать боли в спине и животе. Такие пациенты страдают от недостатка веса, также у них наблюдается пожелтение кожи.
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