Офтальмолог рассказала, как сохранить зрение при работе за компьютером

https://static.news.ru/photo/5360f560-8d45-11ea-a926-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/ZB/Global Look Press

Врач-офтальмолог Мариам Аракелян посоветовала при работе за компьютером каждый час делать перерывы и отрывать взгляд от монитора. Также она рекомендует использовать увлажняющие глазные капли, в составе которых есть гиалуроновая кислота.

Важно соблюдать режим зрительной нагрузки. Отрываться от монитора каждые 45 минут (максимум 60) на 5-10 минут, посмотреть в окно, — рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Аракелян.

Также она посоветовала раз в день делать упражнения, улучшающие подвижность и состояние глазодвигательных мышц. Например, вращать глазами по часовой стрелке и в обратном направлении, смотреть вверх — вниз, зажмуриваться, рисовать глазами цифры от 1 до 9.

Как писал NEWS.ru, доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус сообщил, что слизистая оболочка глаз — это «входные ворота» для всех вирусов, в том числе и коронавируса. Он отметил, что врачи не просто так закрывают глаза защитными очками. Однако обычные очки всё же пропускают вирусы, которые передаются воздушно-капельным путём, так как неплотно прилегают к лицу, в отличие от специальных защитных.