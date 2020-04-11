Иммунолог оценил новый способ защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b3b3edf6-7b8d-11ea-bef9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пластиковые экраны для лица набирают популярность у россиян как средство защиты от коронавируса. Их эффективность оценил доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог и соведущий программы «Жить здорово» Андрей Продеус.

По его словам, экраны не являются стопроцентной защитой от заражения, хотя помочь могут.

Если у вас лицо закрыто экраном, то вероятность того, что вы полезете к глазам, носу грязными руками, уменьшается. Если вы будете трогать лицо руками, момент заражения возможен. Слизистая оболочка глаз являются входными воротами для вирусов, и для коронавируса тоже, — сказал Продеус в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что поскольку экраны неплотно прилегают к лицу, они пропускает вирусы, которые передаются воздушно-капельным путём.

Если вы видели врачей, которые работают с заболевшими, они имеют не только респираторы, но и специальные маски или очки для глаз. Если вы защитите свои слизистые, включая слизистую глаз, то вы будете иметь меньше шансов получить вирус, — считает врач.

Он добавил, что пока лучшим способом не заразиться является самоизоляция. Нет контактов с людьми, значит, и возможностей инфицироваться COVID-19 меньше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил: республика не станет покупать партию из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19. По его словам, они в настоящий момент Минску не нужны, поскольку белорусы сами производят тесты, а около 50 тысяч тестов уже получены из других стран.