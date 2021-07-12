Офтальмолог назвала основные проблемы со зрением из-за смартфона

Использование смартфона снижает число морганий и ведёт к испарению защитной слёзной плёнки с поверхности глаза, что приводит к пересыханию слизистой и воспалению из-за воздействия разнообразных микроорганизмов. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала офтальмолог-хирург Наталия Боша.

По словам врача, также при долгой фокусировке на близком расстоянии от экрана смартфона у детей может развиться и прогрессировать близорукость, а у взрослых возникает спазм аккомодации, когда при взгляде вдаль всё расплывается.

Это может сопровождаться снижением работоспособности, головокружениями и головными болями, — пояснила Боша.

Также при использовании смартфона часто напрягаются мышцы шеи и воротниковой зоны, нарушается их кровоснабжение, страдает зрительный центр. Это ведёт к сужению полей зрения, вплоть до полного его исчезновения на некоторое время.

Самым уязвимым возрастом, по мнению офтальмолога, является возраст до девяти лет. Поэтому детям давать смартфон не следует.

Взрослым также следует как можно чаще отвлекаться от смартфона и держать его в 40–45 сантиметрах от глаз.

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