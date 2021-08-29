Остеопат назвал основную причину головной боли

В большинстве случаев причиной острой головной боли является старая травма, о которой человек давно забыл. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал остеопат Владимир Животов.

Если у вас болит голова, то в 99% случаев вы когда-то сильно ударились головой, — пояснил врач.

По его словам, даже если никаких внешних проявлений травмы не было, могло произойти микросмещение костей. При помощи инструментального исследования это определить нельзя, так как «это буквально микроны».

При этом Животов подчеркнул, что руками опытный специалист может определить такие смещения, которые и являются причиной возникновения головной боли, головокружения, нарушения зрения, боли в шее, остеохондроза.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что парацетамол является самым безопасным обезболивающим. Люди в качестве обезболивающих в основном принимают нeстероидные противовоспалительные средства, к которым относятся аспирин, анальгин, ибупрoфен и некоторые другие. Однако для большинства они противопоказаны.

По мнению Мясникова, препараты от головной боли, артритов, aртрозов, боли в спине, боли в плече вызывают гипертонию, инфаркты, инсульты, иногда просто ухудшают течение сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению Мясникова, особую опасность они могут представлять для пациентов в возрасте старше 60 лет, так как способствуют кровотечению.