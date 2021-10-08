Обязательную вакцинацию для ряда профессий ввели на Ямале

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа после анализа эпидобстановки в регионе решили ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для представителей ряда профессий. В частности, привиться обяжут госслужащих, медработников, учителей и работников сферы обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, согласно постановлению главного санитарного врача, обязательному вакцинированию подлежат сотрудники медицинских организаций, сферы образования, в том числе дополнительного, учреждений физкультуры и спорта, лица, занятые в сфере обслуживания населения <...>, работники учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений, — говорится в сообщении.

Также сделать прививку должны государственные и муниципальные служащие, сотрудники органов власти и местного самоуправления. Вакцинация не будет обязательной для лиц, имеющих противопоказания. Отказавшиеся от прививки сотрудники вышеуказанных сфер будут отстранены от работы или переведены на удалённый режим.

Ранее обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения ввели в Воронежской, Свердловской и Вологодской областях. В этих регионах данное решение связано с эпидемиологической ситуацией. Так, Воронежская область находится на третьем месте в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области по количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19. А по числу заболеваний регион занимает третье место в ЦФО и седьмое — в России.