Нутрициолог рассказала о пользе сухофруктов

Курага укрепляет костную ткань и сердечно сосудистую систему, а также помогает прийти в норму после перенесённых инфарктов и инсультов, заявила нутрициолог Светлана Александрова. Чернослив, в свою очередь, поддерживает зрение и укрепляет стенки сосудов. Однако в обоих случаях главное соблюдать меру и не съедать больше пяти таких сухофруктов в день, сообщают «Вести Подмосковья».

Чернослив помогает при работе желудка, поддерживает зрение, укрепляет стенки сосудов и нормализует артериальное давление. Он будет полезен и маленьким детям. Здесь история такая же — нужно не перебарщивать и в день больше пяти черносливин не съедать, — пишет издание.

Нутрициолог подчеркнула, что финики можно есть в количестве десяти штук в день: они способствуют мозговой активности, укрепляют нервную систему, помогают бороться с апатией и плохим настроением. Согласно Александровой, инжир помогает сохранить молодость и красоту, помимо этого он неплохо снимает синдромы похмелья: вялость, тошноту и головную боль после выпитого спиртного.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, из чего должен состоять идеальный завтрак. По её мнению, он должен содержать жиры, белки и сложные углеводы в своём составе.