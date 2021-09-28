Диетолог рассказала, из чего состоит идеальный завтрак

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в разговоре с NEWS.ru рассказала, из чего состоит идеальный завтрак. По словам специалиста, пропускать этот приём пищи не стоит, так как именно он способен дать заряд энергии на весь день.

Завтрак должен быть достаточно полноценным, должен содержать белки и жиры, а также сложные углеводы в своём составе. Если мы говорим про углеводы — то это может быть традиционная каша для России, или это могут быть мюсли с хорошим составом, куда входят хлопья, сухофрукты и орехи без добавленного сахара, — рассказала Круглова.

В качестве белка можно употреблять творог, омлет, кусочек птицы или рыбы. Не лишним будет добавить горсть орехов, масло в кашу или же на бутерброд.

Хорошо бы добавить ещё овощи и фрукты — что станет источником пищевых волокон. Но самое главное — важно, чтобы у человека вообще был завтрак, это всё-таки такой важный и нужный приём пищи, — заключила специалист.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала, что для поддержания иммунитета в осеннее время женщинам после 40 лет необходимо в качестве профилактики принимать витамины D, В и С. Любые другие витамины или изменение дозировки лучше всего согласовать с врачом.