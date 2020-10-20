Невролог предупредил о риске инсульта при игнорировании приступов мигрени

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Главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Ринат Богданов заявил, что у людей, страдающих приступами мигрени, риск инсульта вдвое выше. По его словам, причинами для её появления могут стать стрессы, переутомление, голод, нерегулярное питание и даже пересып.

Мигрень — это заболевание с наследственной предрасположенностью. При этом наряду с головной болью нарушается управление сосудами, — отметил невролог в интервью РИА Новости.

Он добавил, что при мигрени чаще всего приступ сопровождается свето- и звукобоязнью, часто — тошнотой и рвотой.

Риск заболеть у кровных родственников в три раза выше. Чаще всего заболеванием страдают люди работоспособные, часто достигающие успехов в карьере, — пояснил Богданов.

По его мнению, при приближении приступа мигрени, когда только появляется головная боль, надо постараться не допустить расширения сосудов. Сделать это можно с помощью специальных препаратов.

Если человек затянет с приёмом этих препаратов — чаще всего они из группы триптанов, — то у него разовьётся отёк мозговых оболочек, и здесь уже, даже несмотря на то что лекарство будет действовать, тем не менее, надо будет ждать, пока этот отёк пройдёт. Эффективность слабеет, если вовремя не принять препараты, — уверен врач.

Он подчеркнул, что также надо стараться уменьшать частоту приступов мигрени. Для этого необходимо соблюдать режим дня, регулярно питаться, заниматься спортом, делать перерывы в работе и повышать стрессоустойчивость.

Ранее NEWS.ru сообщал, что периодические головные боли лёгкой и средней степени интенсивности могут потребовать пересмотра рациона. Необходимо питаться регулярно, не допуская появления «голодных» болей, и отказаться от некоторых продуктов, считают испанские медики. По их мнению, головные боли, возникающие при длительном голоде, вызваны падением уровня глюкозы в крови. Также причинами недомогания могут стать напряжение в мышцах, плохой сон, перемена атмосферного давления и некоторые продукты, например сыр.