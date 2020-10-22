Неожиданное последствие коронавируса выявили в Японии

https://static.news.ru/photo/45ad5fcc-14ee-11eb-8673-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Японские учёные выяснили, что у переболевших коронавирусом людей выпадают волосы. Такое последствие перенесённого заболевания наблюдалось у каждого четвёртого пациента.

Также учёные Национального центра глобального здравоохранения и медицины Японии отметили менее явные последствия, которые проявлялись через четыре месяца после заражения COVID-19, сообщает телеканал NHK.

Так, пациенты больниц жаловались на одышку (11% заражённых), слабость (10%), нарушение обоняния (10%), кашель (4%) и нарушение вкусовых ощущений (2%). Такие же симптомы отмечались и у тех, кто переболел лихорадкой Эбола или лихорадкой денге, подчеркнули японские специалисты. Они допустили, что это может быть связано с психологическими переживаниями людей, переболевших коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что академик РАН Арег Тотолян заявил, что бытующее мнение, будто дети являются активными разносчиками COVID-19, не подтвердилось. По словам директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, на самом деле взрослые заражают детей. Он добавил, что у детей даже при заражении COVID-19 этого вируса очень немного.