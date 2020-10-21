Настигает внезапно: нейропсихолог назвал главные причины заикания

Сегодня, 22 октября в мире отмечают Международный день заикающихся людей. Нарушение речи чаще всего появляется у детей, однако способно настигнуть и взрослого человека. Заикание сильно влияет на жизнь человека и его статус в обществе. Поэтому крайне важно знать о причинах развития дефектов речи и по возможности их избегать. О том, как предотвратить появление заикания, выяснял NEWS.ru.

Согласно международной классификации болезней, логоневроз или заикание представляет собой нарушение ритмической организации речи. В процессе общения происходит спазм артикуляционного или голосового аппаратов. Например, языка, губ, нёба или мышц гортани. В таком случае человек повторяет слоги или слова, делает частые паузы, растягивает звуки, а также становится нерешительным. Чаще всего такие проблемы возникают в раннем возрасте, когда дети учатся говорить. Заикание обычно развивается в возрасте от двух до пяти лет, в основном им страдают мальчики. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал нейропсихолог, педагог и логопед Александра Кондрахина.

На возникновение логоневроза влияют физиологические и психосоциальные факторы. К первым относятся разного рода патологии, связанные с вынашиванием плода — инфекции, кислородное голодание и интоксикации, а также преждевременные роды и травмы, полученные в процессе рождения. Сказывается и слабость нервной системы — повышенная раздражительность, нервозность, частая смена настроения, ранимость и индивидуальные особенности речевого развития. Кроме того, расстройство речи может появиться у ребёнка, если он ещё не освоил родной язык, а уже изучает иностранный, поясняет Кондрахина.

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Если говорить про психосоциальные факторы, то к ним относятся авторитарный стиль воспитания — завышенные требования к ребёнку, тотальный контроль, критика и замечания в его адрес. Играют роль и разногласия в стратегии воспитания между родителями, плохой эмоциональный климат в семье. Например, частые ссоры, взаимные обвинения, сложности во взаимоотношениях между братьями и сёстрами. Порой к появлению болезни приводят личные страхи ребёнка, сильный испуг, резкая смена обстановки — переезды, переход в другой детский сад.

Логоневроз может появиться у человека во взрослом возрасте, отметила Кондрахина. В этом случае причина болезни не физиологическая. Это могут быть психологические травмы, глубокий эмоциональный шок или внезапное потрясение. Спровоцировать нарушение могут даже переживания перед важным разговором или публичным выступлением. Взрослые люди также нередко сталкиваются с временным заиканием, появляющимся вследствие сильного испуга или приступа гнева. Дефект речи со временем проходит, если человеку вовремя помогли медики. В противном случае патология может закрепиться.

Жизнь с дефектом речи

Заикание заметно влияет на жизнь человека и его взаимодействие с окружающими людьми. С раннего детства у детей с дефектами речи наблюдаются трудности в общении с ровесниками. И это не удивительно — ребёнок подсознательно отторгает индивидов, которые от него существенно отличаются. Кроме того, маленьким детям неведомо чувство жалости — оно приходит позже. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Наталья Малышева.

По её словам, с большими сложности заики сталкиваются и во взрослом возрасте. Ограничения в выборе профессии, трудности при трудоустройстве, комплексы и боязнь вступать в контакт с противоположным полом — это лишь небольшой список того, что порой ожидает человека с дефектом речи. Отсюда вытекают и финансовые трудности, поясняет Малышева.

Reinhold Tscherwitschke / CHROMO/Global Look Press

Как лечить заикание

В связи с тем, что логоневроз имеет выраженную функциональную, личностную и социальную стороны, лечить его нужно комплексно. В частности, привлекать детских и семейных психологов, логопедов, неврологов, массажистов и нейропсихологов.

Очень важно выявить точную причину патологии, чтобы составить грамотную схему терапии. Расскажу об основных направлениях коррекционной работы, которые эффективны как для детей, так и для взрослых — это соблюдение режима молчания, правильное речевое дыхание, артикуляционная гимнастика и массаж, нормализация просодической стороны речи (ритм, интенсивность, темп, тембр и логическое ударение). Порой при заикании рекомендуются занятия с психологом — в группе или в индивидуальном порядке. Для лечения логоневроза также используют новые компьютерные технологии. К примеру, метод биологической обратной связи. Александра Кондрахина клинический психолог и нейропсихолог клинический психолог и нейропсихолог

При этом длительность и результативность лечения зависят не только от выбранного метода, но и от индивидуальных особенностей пациента, пояснила Кондрахина.

Если избавиться от заикания всё же не удалось, следует научиться с ним жить. Нужно осознать, что дефект речи — не повод для тревог и страхов. Такую же мысль нужно донести малышу, который столкнулся с логоневрозом.

Не спешите ставить крест на учёбе. Всегда есть альтернатива и возможности для самореализации. Дистанционное образование вам в помощь. Обязательно найдите ребёнку увлечение — это может быть резьба по дереву, художественная школа, музыка или танцы. Подобный вид деятельности поможет чаду самоутвердиться в обществе и проявить себя. Быстрее справиться с недугом и найти друзей по интересам. Также поможет конный спорт. Наталья Малышева психолог психолог

Детям с логоневрозом специалист также рекомендует заняться вокалом. Практика показывает, что дети с дефектами речи отлично справляются с пением. Кроме того, вокал учит выступать перед аудиторией и бороться со внутренними страхами, которые нередко и являются причинной заикания.