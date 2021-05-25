Названы способы избавиться от дискомфорта после солнечного ожога

Солнечный ожог приносит человеку не только покраснение кожи, портящее внешний вид, но и нестерпимый зуд. Издание «Ридус» назвало пять способов, как эффективно избавиться от дискомфорта после загара.
В первую очередь при солнечном ожоге важно как можно быстрее
Также помочь снять зуд и воспаление может прохладный душ или ванна. При этом вместо мыла лучше использовать средства с добавлением экстракта овса. Уменьшит воспаление после загара и поможет избежать шелушений увлажняющий крем с добавлением пантенола.
Также после консультации с врачом можно принять НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты) или антигистаминные препараты. Они помогут снять зуд, уменьшить боль и красноту на коже.
Отлично справляется с последствиями солнечных ожогов и гель с алоэ вера. Это растение стимулирует выработку коллагена, что способствует более быстрому заживлению.
Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что долгое нахождение под солнцем во время отдыха на пляже у некоторых людей может привести к возникновению аллергического фотодерматита — солнечного ожога, который способен перейти в хроническую фазу.