Названы способы избавиться от дискомфорта после солнечного ожога

https://static.news.ru/photo/b00e4160-bd5e-11eb-9ae0-96000091f725_660.jpg Фото: Mauricio Jordan de Souza Coelho/imagebroker.com/Global Look Press

Солнечный ожог приносит человеку не только покраснение кожи, портящее внешний вид, но и нестерпимый зуд. Издание «Ридус» назвало пять способов, как эффективно избавиться от дискомфорта после загара.

В первую очередь при солнечном ожоге важно как можно быстрее охладить обгоревшую кожу. Для этого нужно приложить к пострадавшим участкам холодный компресс из кубиков льда. Если льда нет под рукой, то подойдёт пакет с замороженными овощами.

Также помочь снять зуд и воспаление может прохладный душ или ванна. При этом вместо мыла лучше использовать средства с добавлением экстракта овса. Уменьшит воспаление после загара и поможет избежать шелушений увлажняющий крем с добавлением пантенола.

Также после консультации с врачом можно принять НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты) или антигистаминные препараты. Они помогут снять зуд, уменьшить боль и красноту на коже.

Отлично справляется с последствиями солнечных ожогов и гель с алоэ вера. Это растение стимулирует выработку коллагена, что способствует более быстрому заживлению.

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что долгое нахождение под солнцем во время отдыха на пляже у некоторых людей может привести к возникновению аллергического фотодерматита — солнечного ожога, который способен перейти в хроническую фазу.