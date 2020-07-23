Аллерголог предупредил о тяжёлом «пляжном» заболевании

https://static.news.ru/photo/ee407cc8-ccf0-11ea-a693-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Долгое нахождение под солнцем во время отдыха на пляже у некоторых людей может привести к возникновению аллергического фотодерматита — солнечного ожога, который способен перейти в хроническую фазу. Об этом журналистам рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок.

Как отметил эксперт, у подверженных этому заболеванию людей загар не ложится на кожу. Они сразу же краснеют. Иногда на коже могут появляться волдыри, участки на теле начинают облезать или шелушиться. После этого, как только больной вновь окажется под прямыми солнечными лучами, мучительный процесс повторится вновь. Однако, успокоил доктор, связи между аллергическим фотодерматитом и онкологическими заболеваниями кожи (меланомой и раком кожи) нет. Но они могут быть спровоцированы усиленной соляцией.

Врач сказал, что самое сложное в лечении аллергии — это выяснение причины болезни. Дело в том, что солнце само по себе коже не вредит. Однако побочные факторы приводят к образованию в коже веществ, запускающих вредную для организма реакцию.

Часто источником непереносимости могут быть исходные хронические заболевания, о которых больной может даже не знать. Иногда аллергию на солнце вызывают внутренние паразиты гельминты или больной желудок.

Аллергия на солнечные лучи может оказаться и фотохимическим дерматитом. Возникает этот недуг, когда человек употребляет какие-либо препараты, например антибиотики группы фторхинолонов, которые накапливаются в коже, — цитирует доктора газета «Вечерняя Москва».

Болибок перед походом на пляж посоветовал подготовить тело несколькими сеансами солнечного света, а лучше — солярия. Также он напомнил, что необходимо использовать защищающий от интенсивного воздействия лучей крем.

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