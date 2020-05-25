Названы указывающие на приближающийся сердечный приступ симптомы

https://static.news.ru/photo/602ba28c-9e74-11ea-9326-fa163e074e61_660.jpg Фото: 001 Stewart Goldstein/Medicimage LTD/Global Look Press

Доктор медицинских наук, профессор и врач-кардиолог из ФРГ Ульф Ландмессер назвал симптомы, которые могут указывать на приближение сердечного приступа.

По его словам, одним из них могут стать сдавленные боли в груди. Этот симптом — один из самых распространённых, передаёт издание «Невские Новости».

Второй сигнал — боль в шее и левой руке, которая сначала может напоминать простую усталость или растяжение мышц. Третий возможный симптом — боль в животе, сопровождаемая одышкой и тревожностью.

Профессор подчеркнул, что своевременная реакция на появление этих сигналов поможет предотвратить опасные последствия.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные выявили неочевидные симптомы болезней сердца. По их данным, к тревожным признакам можно отнести складку на мочке уха и белое кольцо вокруг радужной оболочки глаз.